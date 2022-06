Draper | il gioiellino della Next Gen | ' Ho il livello per sognare in grande'

Pubblicità

Hall of Series

Lo vedo come il tipo di giocatore di riferimento, da utilizzare come metro di paragone per giudicare me stesso - ha spiegato- , per il suo livello di gioco, il tipo di tennis, la quantità di ...Lo vedo come il tipo di giocatore di riferimento, da utilizzare come metro di paragone per giudicare me stesso - ha spiegato- , per il suo livello di gioco, il tipo di tennis, la quantità di ... La classifica delle 5 migliori scene di Mad Men Il #NextGenATP britannico Jack Draper sta dominando il circuito Challenger. Ha vinto quattro titoli ed è così entrato in Top 100 nei Pepperstone ...