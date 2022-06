Calcio | Nations League Flick ' Vogliamo andare in ferie con vittoria'

Pubblicità

solopallone : Nations League: Neuer, noi e Italia senza un bomber - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: l'Italia cerca il blitz in Germania Padroni di casa sono reduci da tre pareggi consecutivi - sportface2016 : #NationsLeague | #GermaniaItalia: dirigerà il rumeno #Kovacs - robertopontillo : RT @TV8it: Il grande calcio internazionale della UEFA Nations League non si ferma ?? Vi aspettiamo questa sera alle 20:45 con Francia - Cro… - SanMarino_RTV : NATIONS LEAGUE Intervista a D'Addario e Rossi. |#AlessandroDaddario #DanteRossi #calcio #calciosammarinese… -

"Il nostro obiettivo inLeague è raggiungere le final four. Nulla è stato ancora deciso nel nostro gruppo: siamo tutti vicini in classifica. Dobbiamo fare un salto di qualità in vista dei ..."Non sta a me giudicare chi sia il migliore tra me e Donnarumma, ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo ..."Non sta a me giudicare chi sia il migliore tra me e Donnarumma, ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo mo ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - 'L'Italia sta facendo bene, ha una buona squadra e Mancini può creare la nazionale per i prossimi anni. Noi siamo più ...