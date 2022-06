Briatore: “Ferrari? Non finire gara un disastro: si regalano 45 punti agli avversari” (Di lunedì 13 giugno 2022) Flavio Briatore ha parlato della Ferrari in un intervento a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. Questo il suo commento sul doppio ritiro nel GP di Baku: “Bisogna vedere da dove si arriva. Quest’anno la macchina ha fatto un passo enorme a livello di motore, ma credo sia il team che ha fatto meno chilometri in preparazione e ora paga l’affidabilità. Non finire le gare è un disastro, vuol dire regalare 45 punti agli avversari. Dispiace perché avere la Ferrari in competizione è buono per tutti, senza diventa una passeggiata per Red Bull. Come si recupera? Se è un problema strutturale, non è semplice. Intervenire sul motore è complicato. Quest’anno la macchina è velocissima, ora bisogna fare un grande sforzo sull’affidabilità ma domenica ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Flavioha parlato dellain un intervento a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. Questo il suo commento sul doppio ritiro nel GP di Baku: “Bisogna vedere da dove si arriva. Quest’anno la macchina ha fatto un passo enorme a livello di motore, ma credo sia il team che ha fatto meno chilometri in preparazione e ora paga l’affidabilità. Nonle gare è un, vuol dire regalare 45. Dispiace perché avere lain competizione è buono per tutti, senza diventa una passeggiata per Red Bull. Come si recupera? Se è un problema strutturale, non è semplice. Intervenire sul motore è complicato. Quest’anno la macchina è velocissima, ora bisogna fare un grande sforzo sull’affidabilità ma domenica ...

