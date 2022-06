Borsa: Milano cede ( - 3%) con Europa, spread a 236 (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuova ondata di vendite sulle Borse europee: Milano ha toccato un calo del 3% con l'indice Ftse Mib, seguita da Amsterdam ( - 2,9%), Parigi ( - 2,6%), Francoforte e Madrid, che cedono due punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuova ondata di vendite sulle Borse europee:ha toccato un calo del 3% con l'indice Ftse Mib, seguita da Amsterdam ( - 2,9%), Parigi ( - 2,6%), Francoforte e Madrid, che cedono due punti ...

Pubblicità

Thekingbolsena : RT @ultimenotizie: La Borsa di Amsterdam cede il 2,5%, Milano il 2,2% tra forti variazioni, Parigi il 2,1% e Francoforte 2%. In calo dell'1… - Clarembaldo : RT @ultimenotizie: La Borsa di Amsterdam cede il 2,5%, Milano il 2,2% tra forti variazioni, Parigi il 2,1% e Francoforte 2%. In calo dell'1… - pedreiropensei : RT @ultimenotizie: La Borsa di Amsterdam cede il 2,5%, Milano il 2,2% tra forti variazioni, Parigi il 2,1% e Francoforte 2%. In calo dell'1… - ultimenotizie : La Borsa di Amsterdam cede il 2,5%, Milano il 2,2% tra forti variazioni, Parigi il 2,1% e Francoforte 2%. In calo d… - SaracomemeSara : Borsa, aperture ancora in rosso: in Italia spread sopra 230 punti Le borse europee continuano a bruciare miliardi d… -