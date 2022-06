Bonus condizionatori 2022, è boom di richieste (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli italiani non rinunciano all’aria condizionata e, complice il Bonus condizionatori, è boom di richieste. E’ quanto rileva ProntoPro, marketplace che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali che ha analizzato i dati registrati sul proprio portale per le richieste di condizionatori, sia di nuova installazione che di sostituzione o spostamento. I quesiti per orientare al meglio la ricerca relativamente alla tipologia di prestazione professionale hanno aiutato a disegnare il seguente scenario: nel 2022 il 34% in più degli italiani, rispetto all’anno precedente, ha richiesto un servizio legato all’aria condizionata. Nel 2021 il servizio ‘Installazione Aria Condizionata’ era al primo posto tra i più richiesti e quest’anno, complice ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli italiani non rinunciano all’aria condizionata e, complice il, èdi. E’ quanto rileva ProntoPro, marketplace che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali che ha analizzato i dati registrati sul proprio portale per ledi, sia di nuova installazione che di sostituzione o spostamento. I quesiti per orientare al meglio la ricerca relativamente alla tipologia di prestazione professionale hanno aiutato a disegnare il seguente scenario: nelil 34% in più degli italiani, rispetto all’anno precedente, ha richiesto un servizio legato all’aria condizionata. Nel 2021 il servizio ‘Installazione Aria Condizionata’ era al primo posto tra i più richiesti e quest’anno, complice ...

