Benzina, prezzi ancora in crescita: incrementi da 2 a 4 cent su verde e diesel (Di lunedì 13 giugno 2022) Continua la corsa dei prezzi di Benzina e diesel. La media nazionale della Benzina in self service è arrivata a 2,04 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,97. Eni ha aumentato di due centesimi i prezzi di Benzina e gasolio, così come Q8. IP ha rialzato i prezzi di 4 centesimi al litro sulla verde e sul diesel. Per il servito, la Benzina aumenta a 2,167 euro/litro (2,144 il dato del 9 giugno). I prezzi medi praticati vanno tra 2,167 e 2,246 euro/litro (no logo 2,073). La media del diesel servito arriva a 2,102 euro/litro (contro 2,072), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,057 e 2,179 euro/litro ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Continua la corsa deidi. La media nazionale dellain self service è arrivata a 2,04 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,97. Eni ha aumentato di dueesimi idie gasolio, così come Q8. IP ha rialzato idi 4esimi al litro sullae sul. Per il servito, laaumenta a 2,167 euro/litro (2,144 il dato del 9 giugno). Imedi praticati vanno tra 2,167 e 2,246 euro/litro (no logo 2,073). La media delservito arriva a 2,102 euro/litro (contro 2,072), con i punti vendita delle compagnie conmedi praticati compresi tra 2,057 e 2,179 euro/litro ...

Pubblicità

sole24ore : Caro-benzina, controlli Gdf: prezzi «gonfiati» in un caso su due - myrtamerlino : In un anno: #benzina +21% #gasolio +27% #gpl +25%. Gli stipendi sono al palo e i prezzi sono sempre più alti. Colp… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Prezzi carburante, benzina e diesel continuano a salire: (Adnkronos) - Media nazionale della benzina in self service a 2,… - fisco24_info : Prezzi carburante, benzina e diesel continuano a salire: (Adnkronos) - Media nazionale della benzina in self servic… - editta_fazzi : RT @MilanoFinanza: “Il conto della guerra in #Ucraina è amaro per l'Italia e per l'Europa: #benzina, #grano e #prezzi sono tutti aumentati.… -