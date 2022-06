Superbonus 110% prorogato Ecco per quali lavori è previsto | consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE

Pubblicità

Supebonus, operai su un ponteggio Per chi non ha ancora presentato la richiesta (c'è tempo fino al 30 giugno), la strada per arrivare al% è diventata impossibile. Ma rischia anche chi ha già attivato la procedura e firmato il contratto con le imprese edili: i lavori potrebbero non partire. Ma la vera beffa potrebbe ...L'inquietante notiziaè che sono finiti i soldi. Le richieste per accedere a l% ammontano attualmente a 33,7 miliardi, contro i 33,3 finora stanziati dal governo. Cosa succede ora Al governo toccherà rifinanziare il provvedimento e reperire nuove risorse, ...I soldi sono finiti ma i cittadini in attesa del Superbonus 110 sono ancora tanti! Che fare adesso Cosa succede a chi ha iniziato i lavori Ecco le novità!Il blocco della cessione del credito è la problematica principale, secondo Alessio Cipollari, socio della "Cipollari costruzioni" snc di Belforte del Chienti. "Siamo stati costretti a dire centinaia d ...