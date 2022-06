Quanto ci costa quella lista | Michele Santoro | sospetti su Draghi e servizi segreti

(Di domenica 12 giugno 2022) Giuseppe Brindisi ha deciso di aprire la puntata di Zona Bianca, su Rete4, con l'intervento in collegamento di. Il quale non si è sottratto dal criticare duramente le cosiddette “liste di proscrizione” pubblicate dal Corriere della Sera sui presunti filo-putiniani che “inquinano” l'informazione italiana. “L'intervento deifa paventare un'ingerenza governativa nella libertà di espressione”, ha esordito. Brindisi gli ha chiesto se crede davvero che siano stati il governo e Marioa commissionare una campagna contro chi dissente sulla guerra in Ucraina: “Innanzitutto - ha risposto- dobbiamo dire che svelare documenti riservati è un reato, in più non sappiamo se c'è un documento solo o più di uno. Gabrielli li ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Un chilo di ciliegie costa quanto un caffè, ma i consumatori pagano fino a 17 euro. Coldiretti: “In Puglia agricolt… - DiegoNatoli2 : RT @confundustria: Un chilo di ciliegie costa quanto un caffè, ma i consumatori pagano fino a 17 euro. #ImprenditoriEroiCivili - microcerotis : RT @confundustria: Un chilo di ciliegie costa quanto un caffè, ma i consumatori pagano fino a 17 euro. #ImprenditoriEroiCivili - papel61 : RT @confundustria: Un chilo di ciliegie costa quanto un caffè, ma i consumatori pagano fino a 17 euro. #ImprenditoriEroiCivili - _iunius : @zingaromarcelbs Mah... Non conosco il mercato specifico ma mi sembra una follia. Quello è un vero rottame e potreb… -

InvestireOggi.it

1 Paulo Dybala sembra ormai vicino al trasferimento in nerazzurro. Dopo sette anni con la maglia della Juventus , i tifosi bianconeri di certo non gradiranno il suo ''tradimento''. Il blogger Ciccio ...Alle urne oggi sono chiamati 73.294 elettori - poco meno quelli per il referendum, innon ... Fausto Belpanno, Carmela Cioffi, Rossana Cirella, Lea Concolino in Aloi, Raffaella, Manuela ... Quanto costa la benzina in Europa questa estate C’è chi fa peggio dell’Italia Paulo Dybala sembra ormai vicino al trasferimento in nerazzurro. Dopo sette anni con la maglia della Juventus, i tifosi bianconeri di certo non gradiranno il suo ''tradimento''. Il blogger Ciccio Indi ..."Sono senza parole per la soddisfazione e la gioia -afferma Pier Rossi, allenatore di Costa Masnaga- Questo risultato premia la nostra stagione, il lavoro fatto in tutti questi mesi. Sono ragazze ...