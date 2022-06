Mario Giordano perde il controllo: “È un pericolo…” [VIDEO] (Di domenica 12 giugno 2022) Il giornalista Mario Giordano ha un durissimo sfogo in diretta televisiva, la denuncia arriva forte e chiara. Mario Giordano (fonte youtube)La scorsa settimana i media hanno rilanciato una notizia che ha creato comprensibile scalpore popolare. Il quotidiano “Il Corriere della sera” ha pubblicato una lista contenente i nomi di sedicenti filo-putiniani e diffusori di propaganda russa. Tale elenco, redatto inizialmente da un utente di Twitter, ha creato ampio scandalo nel mondo giornalistico: al suo interno si trovano anche nomi illustri, come Alessandro Orsini, Manlio Dinucci e Giorgio Bianchi. Molti di loro, gridando allo scandalo, hanno annunciato provvedimenti legali contro il celebre quotidiano. A far eco alle proteste di massa ci ha pensato anche il giornalista Mario Giordano, che a ... Leggi su specialmag (Di domenica 12 giugno 2022) Il giornalistaha un durissimo sfogo in diretta televisiva, la denuncia arriva forte e chiara.(fonte youtube)La scorsa settimana i media hanno rilanciato una notizia che ha creato comprensibile scalpore popolare. Il quotidiano “Il Corriere della sera” ha pubblicato una lista contenente i nomi di sedicenti filo-putiniani e diffusori di propaganda russa. Tale elenco, redatto inizialmente da un utente di Twitter, ha creato ampio scandalo nel mondo giornalistico: al suo interno si trovano anche nomi illustri, come Alessandro Orsini, Manlio Dinucci e Giorgio Bianchi. Molti di loro, gridando allo scandalo, hanno annunciato provvedimenti legali contro il celebre quotidiano. A far eco alle proteste di massa ci ha pensato anche il giornalista, che a ...

Pubblicità

saratripodi2 : RT @byoblu: “I tromboni sono quelli che si presentano con la verità in tasca e te la fanno calare dall’alto”. Il giornalista @mariogiorda… - luigi96922686 : RT @Controcorrentv: Con Mosca o contro Mosca: la guerra delle liste segrete Mario Giordano: 'Questo è un pericolo per i cittadini, è a ris… - coco_terranova : RT @Controcorrentv: Con Mosca o contro Mosca: la guerra delle liste segrete Mario Giordano: 'Questo è un pericolo per i cittadini, è a ris… - Riv_Matrioska : Filosofia - 24) “Processo di Giordano Bruno” di Mario Moretti. “Muoio martire e volentieri” “La verità né per vi… - pasqualedicarl1 : RT @angelo_falanga: È un bene che questo dossier sia uscito, almeno sappiamo che nel nostro Paese democrazia e libertà di pensiero sono a r… -