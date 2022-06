F1, Max Verstappen: “Abbiamo una buona possibilità di fare bene” (Di domenica 12 giugno 2022) Max Verstappen è determinato a confermarsi al comando del Mondiale piloti alla viglia dell’edizione 2022 del Gran Premio dell’Azerbaijan. L’ottava tappa della stagione è sempre più alle porte, il #1 del gruppo è uno dei favoriti d’obbligo in un tracciato particolare come quello di Baku. Il lunghissimo rettifilo finale di 2km dovrebbe infatti aiutare le vetture austriache che sulla carta dovrebbero avere un leggero margine sulle Ferrari. Il condizionale resta d’obbligo in una corsa che storicamente ha riservato parecchie sorprese. Il campione del mondo in carica ha rilasciato ai media ai microfoni della F1: “La performance in gara è differente rispetto alle qualifiche, Abbiamo una buona possibilità di fare bene. A Baku può succedere di tutto, come squadra sappiamo che possiamo puntare ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Maxè determinato a confermarsi al comando del Mondiale piloti alla viglia dell’edizione 2022 del Gran Premio dell’Azerbaijan. L’ottava tappa della stagione è sempre più alle porte, il #1 del gruppo è uno dei favoriti d’obbligo in un tracciato particolare come quello di Baku. Il lunghissimo rettifilo finale di 2km dovrebbe infatti aiutare le vetture austriache che sulla carta dovrebbero avere un leggero margine sulle Ferrari. Il condizionale resta d’obbligo in una corsa che storicamente ha riservato parecchie sorprese. Il campione del mondo in carica ha rilasciato ai media ai microfoni della F1: “La performance in gara è differente rispetto alle qualifiche,unadi. A Baku può succedere di tutto, come squadra sappiamo che possiamo puntare ...

Pubblicità

Aleamoruso99 : #Perez continua a tenere testa a #Verstappen in qualifica, la distanza tra i due è labile. Ci sarà un momento in c… - _danilismo_ : @sBinottoFC Verstappen sotto Sainz solo se Max si ammazza prima della gara - Monygatt65 : Come mi stai antipatico max e team Red bull più il padre invadente ti auguro un proseguo di stagione pessimo ladro… - gponedotcom : La F1 torna in azione nel weekend sul tracciato azero con la caccia aperta nei confronti di Max Verstappen e la Red… - LucianoQuaranta : RT @PieroLadisa: Domani sarà importante il ruolo di Carlos Sainz, soprattutto in partenza. Lo spagnolo deve cercare di sopravanzare Max Ver… -