F1, Charles Leclerc: “Nelle ultime tre corse siamo stati competitivi in qualifica e non in gara” (Di domenica 12 giugno 2022) Charles Leclerc esprime la propria opinione ai media alla vigilia del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Il monegasco è pronto per dare spettacolo in quel di Baku, tracciato cittadino in cui solitamente non mancano i colpi di scena. Il #16 del gruppo partirà dalla pole-position davanti al messicano Sergio Perez ed all’olandese Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento. I due precedono lo spagnolo Carlos Sainz, atteso a dare battaglia in una pista atipica come quella che sorge sulle rive del Mar Caspio. L’ex campione di FIA F2 ha rilasciato ai microfoni della F1: “Ovviamente il nostro obiettivo è vincere, queste ultime tre corse siamo stati competitivi in qualifica e non in ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)esprime la propria opinione ai media alla vigilia del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Il monegasco è pronto per dare spettacolo in quel di Baku, tracciato cittadino in cui solitamente non mancano i colpi di scena. Il #16 del gruppo partirà dalla pole-position davanti al messicano Sergio Perez ed all’olandese Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento. I due precedono lo spagnolo Carlos Sainz, atteso a dare battaglia in una pista atipica come quella che sorge sulle rive del Mar Caspio. L’ex campione di FIA F2 ha rilasciato ai microfoni della F1: “Ovviamente il nostro obiettivo è vincere, questetreine non in ...

