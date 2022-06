Elezioni Palermo, mancano presidenti: elettori vanno via dai seggi (Di domenica 12 giugno 2022) Palermo – “Nella nostra sezione manca ancora il presidente. Sono arrivati già diversi elettori che hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del Palermo”.Lo dice all’ANSA Marcella Garbini, 49 anni, scrutatrice nella sezione 196, che si trova nell’istituto comprensivo Cruillas in via Salerno, un quartiere della prima periferia di Palermo.Nella scuola ci sono quattro sezioni, i seggi sono stati insediati manca all’appello da ieri soltanto la 196.Ieri pomeriggio, gli scrutatori hanno atteso invano che arrivasse il presidente nominato che, però, non è mai arrivato.Le operazioni di insediamento del seggio sono complesse perché ci sono le schede dei ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022)– “Nella nostra sezione manca ancora il presidente. Sono arrivati già diversiche hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del”.Lo dice all’ANSA Marcella Garbini, 49 anni, scrutatrice nella sezione 196, che si trova nell’istituto comprensivo Cruillas in via Salerno, un quartiere della prima periferia di.Nella scuola ci sono quattro sezioni, isono stati insediati manca all’appello da ieri soltanto la 196.Ieri pomeriggio, gli scrutatori hanno atteso invano che arrivasse il presidente nominato che, però, non è mai arrivato.Le operazioni di insediamento delo sono complesse perché ci sono le schede dei ...

