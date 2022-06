Draghi in Israele e Palestina, focus su Ucraina ed energia (Di domenica 12 giugno 2022) GERUSALEMME – La situazione in Ucraina e la crisi energetica sono due dei temi al centro della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi in Israele e Palestina. Il premier arriverà domani pomeriggio all’aeroporto di Tel Aviv e da lì si recherà a Gerusalemme dove, alle 17, incontrerà il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog al Palazzo presidenziale. A seguire, alle 18 circa, al Tempio Italiano visiterà il Museo di arte ebraica e la Sinagoga italiana. Qui incontrerà i rappresentanti della Comunità italiana e firmerà il Libro d’onore. La giornata si concluderà alle 19 con l’incontro alla Knesset con l’Alternate Prime Minister e ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid. Martedì mattina Draghi si recherà allo Yad Vashem per la visita al Museo dell’Olocausto, dove è in ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) GERUSALEMME – La situazione ine la crisi energetica sono due dei temi al centro della visita del presidente del Consiglio Marioin. Il premier arriverà domani pomeriggio all’aeroporto di Tel Aviv e da lì si recherà a Gerusalemme dove, alle 17, incontrerà il presidente dello Stato di, Isaac Herzog al Palazzo presidenziale. A seguire, alle 18 circa, al Tempio Italiano visiterà il Museo di arte ebraica e la Sinagoga italiana. Qui incontrerà i rappresentanti della Comunità italiana e firmerà il Libro d’onore. La giornata si concluderà alle 19 con l’incontro alla Knesset con l’Alternate Prime Minister e ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid. Martedì mattinasi recherà allo Yad Vashem per la visita al Museo dell’Olocausto, dove è in ...

