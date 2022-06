Con la truffa del finto nipote rubano 4.500 € a un’anziana: denuncianti a Ischia due 17 enni (Di domenica 12 giugno 2022) Hanno solo 17 anni e truffano un’anziana 81enne con la trappola del finto nipote. E’ successo a Ischia dove carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della locale stazione hanno denunciato per concorso in truffa aggravata i due ragazzi due napoletani. Una voce ancora da identificare ha raggiunto telefonicamente una 81enne ischitana. Il copione è quello del finto nipote. Una storia che si ripete con poche variazioni che ha comunque ingannato l’anziana, inducendola a sborsare 4.500 euro per alcuni computer acquistati sul web. A ritirare la somma i due minori. Solo dopo aver consegnato il denaro, l’ottantunenne ha compreso di essere stata truffata e ha composto il 112. a fornito ai carabinieri una descrizione precisa dei due ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Hanno solo 17 anni eno81enne con la trappola del. E’ successo adove carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della locale stazione hanno denunciato per concorso inaggravata i due ragazzi due napoletani. Una voce ancora da identificare ha raggiunto telefonicamente una 81enne ischitana. Il copione è quello del. Una storia che si ripete con poche variazioni che ha comunque ingannato l’anziana, inducendola a sborsare 4.500 euro per alcuni computer acquistati sul web. A ritirare la somma i due minori. Solo dopo aver consegnato il denaro, l’ottantunenne ha compreso di essere statata e ha composto il 112. a fornito ai carabinieri una descrizione precisa dei due ...

Pubblicità

ccecchet : RT @guffanti_marco: Ex direttore di un giornale poi fallito. Conduttore di un circo con gran parte dei bufalari oggi alla ribalta. Pur di… - ilmassa80 : RT @guffanti_marco: Ex direttore di un giornale poi fallito. Conduttore di un circo con gran parte dei bufalari oggi alla ribalta. Pur di… - svirgola2 : @giuseppemaria @tanzmax Requisito licenza bar ottenibile solo con condanna di truffa pregressa, tipo - Progen20 : RT @guffanti_marco: Ex direttore di un giornale poi fallito. Conduttore di un circo con gran parte dei bufalari oggi alla ribalta. Pur di… - Giovann00341278 : RT @guffanti_marco: Ex direttore di un giornale poi fallito. Conduttore di un circo con gran parte dei bufalari oggi alla ribalta. Pur di… -