Bayern Monaco, Salihamidzic su Lewandowski: «Le cose si calmeranno, siamo felici sia qui» (Di domenica 12 giugno 2022) Il dirigente del Bayern Monaco Salihamidzic ha parlato della difficile situazione con Lewandowski Il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, ai microfoni della Bild, ha parlato della difficile situazione con Robert Lewandowski. LE PAROLE – «Ha un contratto fino al 2023 e siamo molto felici che sia qui. Penso che ora le cose si calmeranno. Sappiamo cosa abbiamo in lui e lui sa cosa ha qui. Abbiamo parlato delle sue dichiarazioni pubbliche e che dovremmo tutti calmarci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il dirigente delha parlato della difficile situazione conIl dirigente delHasan, ai microfoni della Bild, ha parlato della difficile situazione con Robert. LE PAROLE – «Ha un contratto fino al 2023 emoltoche sia qui. Penso che ora lesi. Sappiamo cosa abbiamo in lui e lui sa cosa ha qui. Abbiamo parlato delle sue dichiarazioni pubbliche e che dovremmo tutti calmarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Salihamidzic fiducioso sulla questione #Lewandowski - sportli26181512 : Bayern Monaco, Sabitzer vuole restare. Ma con un'offerta di 15 milioni il club lo cederà: Marcel Sabitzer vuole res… - Eurosport_IT : Tutto fatto per il trasferimento ai Reds del 22enne attaccante uruguaiano ?????? #Calciomercato | #Liverpool |… - JPeppp : @AlexLaga76 Se Lukaku e Lewandowski vanno via dal Chelsea e dal Bayern Monaco anche loro investiranno una grossa ci… - milansette : Bayern Monaco, colpo dall'Ajax: preso il talento Gravenberch per 24 milioni di euro #acmilan #rossoneri -