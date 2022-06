Barcellona assalto a Koulibaly. Laporta: “risaneremo i debiti e rafforzeremo la squadra” (Di domenica 12 giugno 2022) Il Barcellona non molla Koulibaly, il presidente Laporta annuncia: “Approveremo due operazioni per risanare i debiti”. Il Barcellona ha messo Koulibaly nel mirino. Il difensore del Napoli è uno dei grandi obiettivi di Xavi, è storia nota, ma la questione è stata affrontata con un pizzico di distacco proprio in virtù della situazione debitoria del club. Quantificata in 500 milioni di euro dal vicepresidente dell’area economica, Eduard Romeu.Koulibaly, ha rifiutato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, ovviamente il richiamo del Barcellona ha un fascino, soprattutto all’alba dei 31 anni, da festeggiare il 20 giugno. Finora, si è trattato più che altro di una suggestione che ha agitato un po’ le acque del Golfo, ma la possibile svolta ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 giugno 2022) Ilnon molla, il presidenteannuncia: “Approveremo due operazioni per risanare i”. Ilha messonel mirino. Il difensore del Napoli è uno dei grandi obiettivi di Xavi, è storia nota, ma la questione è stata affrontata con un pizzico di distacco proprio in virtù della situazione debitoria del club. Quantificata in 500 milioni di euro dal vicepresidente dell’area economica, Eduard Romeu., ha rifiutato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, ovviamente il richiamo delha un fascino, soprattutto all’alba dei 31 anni, da festeggiare il 20 giugno. Finora, si è trattato più che altro di una suggestione che ha agitato un po’ le acque del Golfo, ma la possibile svolta ...

Pubblicità

napolipiucom : Barcellona assalto a Koulibaly. Laporta: 'risaneremo i debiti e rafforzeremo la squadra' #Barcellona #Koulibaly… - 100x100Napoli : Il #Barcellona potrebbe farsi avanti per #Koulibaly, #Laporta ha annunciato che c'è un piano per risanare i debiti. - vvlnapoli : Fumata grigia per Koulibaly: no al rinnovo, ma per ora resta: Frenata del Barcellona nuovo assalto a luglio altrime… - DomenicoMolli10 : @Miti_Vigliero @GRETA1SGARBO All'assalto..mi trovavo a Barcellona in Spagna nel parco della città.sgridai.un gatto.… - infoitsport : La Juve adesso trema: parte l’assalto di Chelsea, Liverpool e Barcellona -