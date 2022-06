Ardea | 22enne tenta il suicidio dal ponte della Banditella | salvata dai Carabinieri

(Di domenica 12 giugno 2022)– Attimi di paura allaBassa, ad, dove una ragazza di 22 anni hato di suicidarsi. E’ successo ieri 11 giugno. Ad accorgersi dei fatti una pattuglia deiche stava rientrando dal servizio di controllo del territorio. I, mentre transitavano su via Laurentina all’altezza delBassa, hanno notato un gruppo di persone e una donna che aveva già scavalcato il parapetto, pronta a gettarsi nel fiume. I due militari, un giovane appuntato e una giovanissima collega da poco destinata al comandotenenza di, notavano l’assembramento e quindi invertivano la loro direzione di marcia per dirigersi al centro del ...

Pubblicità

Il Faro online

Ardea – Scoperto un giro di spaccio su via Venezia. Lo scorso martedì 31 maggio, attorno alla cabina elettrica di via Venezia, angolo via Trieste, le forze di Polizia e i Carabinieri hanno effettuato ...