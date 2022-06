WTA Nottingham 2022, risultati 11 giugno: Haddad Maia e Riske accedono all’atto conclusivo (Di sabato 11 giugno 2022) Si sono disputate quest’oggi le semifinali del tabellone di singolare femminile per il WTA 250 Nottingham di tennis. Sull’erba britannica sono andati in scena due match che mettevano in palio il pass per l’atto conclusivo del torneo, previsto nella giornata di domenica 12 giugno. Nella prima partita del programma odierno la brasiliana Beatriz Haddad Maia ha sfruttato il ritiro della sua avversaria, la ceca Tereza Martincova, sul punteggio di 6-3 4-1 in favore della sudamericana per centrare la quarta finale della carriera nel circuito maggiore. Sfida molto più interessante e combattuta invece quella tra Alison Riske e Viktorija Golubic, con l’americana che ha prevalso per 6-3 4-6 6-3 in quasi due ore e mezza di gioco nei confronti della tennista svizzera. risultati 11 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si sono disputate quest’oggi le semifinali del tabellone di singolare femminile per il WTA 250di tennis. Sull’erba britannica sono andati in scena due match che mettevano in palio il pass per l’attodel torneo, previsto nella giornata di domenica 12. Nella prima partita del programma odierno la brasiliana Beatrizha sfruttato il ritiro della sua avversaria, la ceca Tereza Martincova, sul punteggio di 6-3 4-1 in favore della sudamericana per centrare la quarta finale della carriera nel circuito maggiore. Sfida molto più interessante e combattuta invece quella tra Alisone Viktorija Golubic, con l’americana che ha prevalso per 6-3 4-6 6-3 in quasi due ore e mezza di gioco nei confronti della tennista svizzera.11 ...

Pubblicità

sportface2016 : #RothesayOpen | Finale #Riske vs #HaddadMaia: quando e come seguirla - sportface2016 : #WtaNottingham 2022, #HaddadMaia e #Riske volano in finale: out #Martincova e #Golubic - sportface2016 : Wta #Nottingham 2022, Riske-Golubic interrotta per pioggia - TennisActu : WTA - Nottingham : Haddad Maia profite de l'abandon de Martincova #Martincova #Riske #Golubic #RothesayOpen #WTA - Trade_Shark : WTA Nottingham, Semi Final Predictions -