Tiro con l’arco, Europei 2022: prima medaglia per l’Italia! Argento per le azzurre nel compound a squadre (Di sabato 11 giugno 2022) medaglia d’Argento per l’Italia nei campionati Europei di Tiro con l’arco al termine della competizione a squadre per quanto riguarda il compound. Sara Ret/Elisa Roner/Marcella Tonioli hanno ceduto in finale per 228 (58/113/171) a 232 ( 59/117/174) dopo una lunghissima sfida contro il Regno Unito di Isabelle Carpenter/Ella Gibson/Jessica Stretton. Le britanniche hanno primeggiato nelle ultime frecce sull’Italia, protagonista sin dall’inizio della manifestazione in questa disciplina. Arriva in ogni caso una speciale medaglia d’Argento per il ‘Bel Paese’, protagonista in questa speciale disciplina sin dal primo giorno. Terzo posto, invece, per la Turchia, rappresentata in quel di Monaco di Baviera da Yesim Bostan/Songul Lok/Ayse Bera ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)d’per l’Italia nei campionatidiconal termine della competizione aper quanto riguarda il. Sara Ret/Elisa Roner/Marcella Tonioli hanno ceduto in finale per 228 (58/113/171) a 232 ( 59/117/174) dopo una lunghissima sfida contro il Regno Unito di Isabelle Carpenter/Ella Gibson/Jessica Stretton. Le britanniche hanno primeggiato nelle ultime frecce sull’Italia, protagonista sin dall’inizio della manifestazione in questa disciplina. Arriva in ogni caso una specialed’per il ‘Bel Paese’, protagonista in questa speciale disciplina sin dal primo giorno. Terzo posto, invece, per la Turchia, rappresentata in quel di Monaco di Baviera da Yesim Bostan/Songul Lok/Ayse Bera ...

