Riske-Haddad Maia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Alison Riske e Beatriz Haddad Maia si contenderanno il titolo del torneo Wta 250 di Nottingham 2022. Per l’esperta americana si tratta di un ritorno, lei che ha disputato l’ultimo atto (perdendolo) anche nell’edizione di sei anni fa. La numero quaranta del mondo è da sempre una grandissima esperta della superficie e partirà con i favori del pronostico anche contro la tennista brasiliana. Quest’ultima ha messo a segno scalpi molto importanti nel corso della settimana, primo su tutti quello contro la greca Sakkari in quarti di finale. Il suo gioco molto potente e penetrante si è adattato alla perfezione all’erba inglese e certamente darà battaglia contro la più quotata avversaria. Per lei si tratta della seconda finale a livello di circuito maggiore dopo quella conquistata (e persa) a Seoul nel 2017. ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Alisone Beatrizsi contenderanno il titolo del torneo Wta 250 di. Per l’esperta americana si tratta di un ritorno, lei che ha disputato l’ultimo atto (perdendolo) anche nell’edizione di sei anni fa. La numero quaranta del mondo è da sempre una grandissima esperta della superficie e partirà con i favori del pronostico anche contro la tennista brasiliana. Quest’ultima ha messo a segno scalpi molto importanti nel corso della settimana, primo su tutti quello contro la greca Sakkari in quarti di finale. Il suo gioco molto potente e penetrante si è adattato alla perfezione all’erba inglese e certamente darà battaglia contro la più quotata avversaria. Per lei si tratta della seconda finale a livello di circuito maggiore dopo quella conquistata (e persa) a Seoul nel 2017. ...

sportface2016 : #WtaNottingham 2022, #HaddadMaia e #Riske volano in finale: out #Martincova e #Golubic - TennisActu : WTA - Nottingham : Haddad Maia profite de l'abandon de Martincova #Martincova #Riske #Golubic #RothesayOpen #WTA - ChipundCharge : Halbfinale WTA Nottingham ???? Haddad Maia - ???? Martincova ???? Riske - ???? Golubic - Guti99 : #WTANottingham Semifinales: ???? Haddad Maia vs. Martincova ???? ???? Riske vs. Golubic ???? #RothesayOpen -