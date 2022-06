Pomeriggio 5 chiude | ascolti di ieri 10 giugno 2022 Quando torna Barbara D’Urso con la nuova edizione

Pubblicità

zazoomblog : Pomeriggio 5 chiude con una bella vittoria. Da lunedì Estate in diretta in solitaria - #Pomeriggio #chiude #bella… - Unf_Tweet : - StraNotizie : Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” - occhio_notizie : Barbara d’Urso va in vacanza: si è conclusa la quattordicesima edizione di Pomeriggio 5, un’edizione chiacchierata… - BITCHYFit : Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Torno a settembre” -

La conduttrice saluta i telespettatori e d appuntamento in autunno: dopo le voci di addio, la sua presenza pare confermata. Ieri, 10 giugno, andata in onda l ultima puntata stagionale diCinque . La padrona di casa Barbara d Urso ha salutato i suoi affezionati telespettatori, prima di congedarsi dagli studi di Cologno Monzese per la pausa ...01:30 [F1] - Buoncari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta ... Con questo sila nostra diretta, torniamo tra pochissimo per le qualifiche, ...(Quotidiano di Ragusa) Dal pomeriggio saranno infatti chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello Fatto sta che la prefettura di ...Roma è pronta a ospitare il Pride 2022. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla viabilità: strade chiuse, percorso e mezzi pubblici deviati.