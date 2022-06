“Non ci hanno ascoltati”, “Chiarisca…”: botta e risposta tra Biden e Kiev (Di sabato 11 giugno 2022) Zelensky “non voleva dare ascolto” agli avvertimenti americani alla vigilia dell’invasione russa del suo paese, ha spiegato Joe Biden in occasione di un evento di raccolta fondi svoltosi a Los Angeles. Parole che “hanno bisogno di una spiegazione“, hanno risposto da Kiev e che ovviamente hanno coinvolto anche le forniture di armi. Nella fase più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 11 giugno 2022) Zelensky “non voleva dare ascolto” agli avvertimenti americani alla vigilia dell’invasione russa del suo paese, ha spiegato Joein occasione di un evento di raccolta fondi svoltosi a Los Angeles. Parole che “bisogno di una spiegazione“,risposto dae che ovviamentecoinvolto anche le forniture di armi. Nella fase più InsideOver.

