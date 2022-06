Milan, il Newcastle non molla per Botman: spunta l’alternativa per i rossoneri (Di sabato 11 giugno 2022) Milan Newcastle Botman – Sven Botman dovrà pazientare ancora, prima di scoprire quale sarà il suo futuro. L’attuale difensore del Lille vorrebbe vestire la maglia del Milan, ma l’offerta del cartellino, da parte del Necastle è superiore ed i rossoneri non hanno intenzione di raggiungere quelle cifre. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Lille sta chiudendo l’accordo con il Newcastle per 40 milioni di euro. I rossoneri, rispetto ai Magpies, offrono circa 10 milioni di euro in meno. Negli ultimi giorni nell’incontro avvenuto con l’entourage dell’olandese, Massara ha ribadito la volontà di voler fare un altro tentativo. C’è sicuramente meno ottimismo rispetto a qualche tempo fa ma la stessa volontà di portare a buon fine l’operazione. In ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022)– Svendovrà pazientare ancora, prima di scoprire quale sarà il suo futuro. L’attuale difensore del Lille vorrebbe vestire la maglia del, ma l’offerta del cartellino, da parte del Necastle è superiore ed inon hanno intenzione di raggiungere quelle cifre. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Lille sta chiudendo l’accordo con ilper 40 milioni di euro. I, rispetto ai Magpies, offrono circa 10 milioni di euro in meno. Negli ultimi giorni nell’incontro avvenuto con l’entourage dell’olandese, Massara ha ribadito la volontà di voler fare un altro tentativo. C’è sicuramente meno ottimismo rispetto a qualche tempo fa ma la stessa volontà di portare a buon fine l’operazione. In ...

