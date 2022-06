'La vita è come un ring, io unisco i mondi' - Sport - quotidiano.net (Di sabato 11 giugno 2022) di Doriano Rabotti Aziz Abbes Mouhiidine ha 23 anni, la corona di campione europeo di pugilato intorno alla vita e una vita che regala fiducia. Perché i suoi guantoni, oltre a fruttargli medaglie, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) di Doriano Rabotti Aziz Abbes Mouhiidine ha 23 anni, la corona di campione europeo di pugilato intorno allae unache regala fiducia. Perché i suoi guantoni, oltre a fruttargli medaglie, ...

Pubblicità

elio_vito : Il Papa condanna “l’utero in affitto” mentre alla Camera si discute la gestazione per altri, puntuale arriva l’inge… - _Nico_Piro_ : Ritrovarsi in situazioni come quella attuale dove da un lato si deve cercare di salvare la vita dei propri connazio… - Pontifex_it : Lo Spirito Santo ci fa vedere tutto in modo nuovo, secondo lo sguardo di Gesù. Nel grande cammino della vita, Egli… - INSTINC26289171 : RT @patriGiancotti: Anche quando la vita ti appare come un deserto, dentro di te puoi trovare un fiore. (Sergio Bambarén) ????? https://t.co… - alucibasse : 'Ma è vero che a un certo punto della nostra vita i rimorsi li inzuppiamo nel caffè la mattina come biscotti.' Na… -