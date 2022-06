Italia, per Tonali è la notte dell’esame (Di sabato 11 giugno 2022) Sandro Tonali all’esame di Inglese con la maglia dell’Italia: dopo l’ottima stagione con il Milan è pronto a prendersi anche una gioia in Nazionale Dal ritiro in Inghilterra ha parlato Sandro Tonali nella giornata di ieri. Parole importanti e di maturità per il centrocampista del Milan, che ora si trova all’ultimo esame stagionale. Dopo lo Scudetto rossonero e la stagione super per lui a livello personale, ora è pronto a prendersi un ulteriore gioia con la maglia della Nazionale. Gioca più libero e spensierato e questa sera potrebbe essere utilizzato come mezzala. Mancini si affida anche alle doti di Sandro Tonali per far male all’Inghilterra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Sandroall’esame di Inglese con la maglia dell’: dopo l’ottima stagione con il Milan è pronto a prendersi anche una gioia in Nazionale Dal ritiro in Inghilterra ha parlato Sandronella giornata di ieri. Parole importanti e di maturità per il centrocampista del Milan, che ora si trova all’ultimo esame stagionale. Dopo lo Scudetto rossonero e la stagione super per lui a livello personale, ora è pronto a prendersi un ulteriore gioia con la maglia della Nazionale. Gioca più libero e spensierato e questa sera potrebbe essere utilizzato come mezzala. Mancini si affida anche alle doti di Sandroper far male all’Inghilterra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

