Inter | ottimismo per Dybala | nuovo summit in programma

Leggi su serieanews

(Di sabato 11 giugno 2022) L’continua a spingere per arrivare a: filtranell’ambiente, ina breve l’incontro decisivo. Questione di tempo, perché ormai il countdown è già scattato. Addirittura si parla già della possibile data riguardante l’annuncio (il 21 o il 22 giugno). Forse, in realtà, potrebbe servire qualche giorno in più ma il discorso non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.