Inghilterra-Italia (0-0), Mancini: “Pensavo andasse peggio” (Di sabato 11 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato dopo lo zero a zero al Molineux Stadium contro l’Inghilterra allenata da Southgate. Inghilterra-Italia, Mancini: “Inghilterra favorita in Qatar” L’allenatore Italiano ha parlato cosi della gara dei suoi contro l’Inghilterra di Southgate: “Non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto, questa gara non era semplice. Alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partita ma sono stati bravi. Dobbiamo lavorare per far gol, è chiaro che se segna Frattesi dopo cinque minuti la storia cambia. La prossima volta lo farà“ Sull’esordio in Nazionale di Gatti e la fase difensiva dell’Italia: “La squadra deve avere un buon bilanciamento. ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’, Roberto, ha parlato dopo lo zero a zero al Molineux Stadium contro l’allenata da Southgate.: “favorita in Qatar” L’allenatoreno ha parlato cosi della gara dei suoi contro l’di Southgate: “Non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto, questa gara non era semplice. Alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partita ma sono stati bravi. Dobbiamo lavorare per far gol, è chiaro che se segna Frattesi dopo cinque minuti la storia cambia. La prossima volta lo farà“ Sull’esordio in Nazionale di Gatti e la fase difensiva dell’: “La squadra deve avere un buon bilanciamento. ...

