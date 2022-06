GUIDA TV 11 GIUGNO 2022: SABATO TRA INGHILTERRA-ITALIA, IL CULT E.T. E THE QUEEN (Di sabato 11 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.00: INGHILTERRA-ITALIA – Calcio Rai2 ore 21.20: Nell’Ombra del Killer 1°Tv – Film Rai3 ore 21.20: Sapiens: Un Solo Pianeta – Attualità Rete4 ore 21.30: Innamorato Pazzo – Film Canale5 ore 21.35: Una Folle Passione – Film ITALIA1 ore 21.25: ET: L’Extraterrestre – Film La7 ore 21.15: The QUEEN – Film Tv8 ore 21.30: Black or White – Film Nove ore 21.40: Sparita nel Nulla: Elena Ceste – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Un Tirchio Quasi Perfetto – Film Rai2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.55: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ore 23.50: Confessione Reporter – Attualità Canale5 ore ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.00:– Calcio Rai2 ore 21.20: Nell’Ombra del Killer 1°Tv – Film Rai3 ore 21.20: Sapiens: Un Solo Pianeta – Attualità Rete4 ore 21.30: Innamorato Pazzo – Film Canale5 ore 21.35: Una Folle Passione – Film1 ore 21.25: ET: L’Extraterrestre – Film La7 ore 21.15: The– Film Tv8 ore 21.30: Black or White – Film Nove ore 21.40: Sparita nel Nulla: Elena Ceste – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Un Tirchio Quasi Perfetto – Film Rai2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.55: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ore 23.50: Confessione Reporter – Attualità Canale5 ore ...

