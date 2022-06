Giallo a Barchi, donna trovata morta in casa in una pozza di sangue: "Uccisa da giorni" (Di sabato 11 giugno 2022) In provincia di Pesaro il corpo della 65enne era in una pozza di sangue sul divano, il compagno di 80 anni era al piano superiore in stato confusionale. A dare l'allarme un amico del figlio di lei Leggi su repubblica (Di sabato 11 giugno 2022) In provincia di Pesaro il corpo della 65enne era in unadisul divano, il compagno di 80 anni era al piano superiore in stato confusionale. A dare l'allarme un amico del figlio di lei

