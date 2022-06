F 1 | GP Azerbaijan - Perez il più veloce nelle Libere 3

(Di sabato 11 giugno 2022) L'ultima sessione di provea Baku conferma che ci apprestiamo a vivere una qualifica, tra poco meno di due ore, particolarmente accesa. Sergioè stato il piùin pista, precedendo di una manciata di millesimi la Ferrari di Charles Leclerc. Subito dietro troviamo i rispettivi compagni di squadra, con Max Verstappen terzo e Carlos Sainz quarto. La Top 10. Red Bull e Ferrari sembrano letteralmente di un'altra categoria. Basti pensare che in quinta e sesta posizione ci sono le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, ma staccate di un secondo rispetto alla Ferrari di Sainz. Il team di Woking è andato particolarmente bene in questa ultima sessione di prove, inserendosi nella battaglia del gruppo centrale. Poi spunta Pierre Gasly con la sua AlphaTauri AT03, oggi settimo. Fatica invece la Mercedes: George Russell è ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? PEREZ DAVANTI A TUTTI ?? Leclerc insegue da vicino LIVE ? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Perez si prende la FP3 davanti a Leclerc, battaglia Red Bull-Ferrari #Formula1 #AzerbaijanGP - infoitsport : F1, prove libere 3 Gp Azerbaijan: Perez il più rapido davanti a Leclerc - FTraiettoria : Perez beffa Leclerc per 70 millesimi nelle FP3 del GP d’Azerbaijan. 3° Verstappen Scritto da Stefano Nicoli - F1inGenerale_ : #F1 | #Perez primo al termine delle #FP3 a #Baku, #Leclerc a soli 70 millesimi! #F1inGenerale #AzerbaijanGP -

... 11 giugno 2022 - Dalle 16,15 caccia alla pole del Gp di F1 dia Baku . Le qualifiche saranno in diretta su Sky. Nella terza e ultima sessione di prove libere Sergioè stato il più ...Come nella prima sessione di ieri, Sergioha ottenuto il miglior tempo al termine delle FP3 del Gran Premio dell'a Baku, davanti a ...Il messicano, vincitore a Baku nel 2021, precede Leclerc e Max Verstappen. Quarto Sainz, sprofondano le Mercedes.Sergio Perez ha concluso in prima posizione le FP3 del Gp dell'Azerbaijan a Baku. Secondo Leclerc a soli 70 millesimi, terzo Verstappen.