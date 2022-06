È ancora tutto fermo sull’uccisione di Shireen Abu Akleh (Di sabato 11 giugno 2022) Un mese dopo la morte della giornalista palestinese le indagini continuano a non andare da nessuna parte Leggi su ilpost (Di sabato 11 giugno 2022) Un mese dopo la morte della giornalista palestinese le indagini continuano a non andare da nessuna parte

Pubblicità

Piu_Europa : Ancora una volta, nel mezzo di una grave crisi internazionale, Salvini espone il nostro Paese a rischi continuando… - RadioZetaOf : ?? 'Notti in bianco Sto tutto sfasato Ancora qua, in camera A scrivere fino all'alba”????? #NottiInBianco #Blanco ??… - borghi_claudio : @Luna61710831 E cosa fermavo 'scostandomi' dal mio partito? Stando dentro adesso il green pass non viene più chiest… - chiara1v : RT @amati____: E&A sono la dimostrazione che uscite dal talent si sono fatte il culo, fare parte di un talent non significa raccomandazioni… - simpfordarkling : l’audio con lei che ride ha reso tutto ancora più divertente letteralmente sof mi hai fatto ridere dopo una serie d… -