Canoa slalom | Coppa del Mondo Praga 2022 | Giovanni De Gennaro secondo nel kayak maschile!

(Di sabato 11 giugno 2022) La stagione internazionaledellavedeDecogliere un nuovoposto dopo quello ottenuto agli Europei senior, nella prima tappa delladel, in corso a, in Repubblica Ceca: la finale delmaschile viene vinta dallo sloveno Peter Kauzer. Fatale per l’azzurro, ai fini della vittoria, il tocco di palina alla porta 14: l’azzurro chiude così con 2 penalità in 96.49 e paga dazio per 0.95, con lo sloveno che vince grazie al percorso netto in 95.54. Terzo gradino del podio per Martin Dougoud (Svizzera), già sesto agli Europei ed oggi terzo in 97.28 (+1.74, percorso netto). Si ferma invece ai piedi del podio il campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica ...

Pubblicità

OA_Sport : Canoa slalom, le batterie del C1 di Coppa del Mondo vedono gli azzurri avanzare - OA_Sport : Prime batterie di Coppa del Mondo di canoa slalom: avanti De Gennaro, Beda e Horn - zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo Praga 2022: programma orari tv streaming - #Canoa #slalom #Coppa #Mondo #Praga -

OA Sport

La stagione internazionale 2022 dellaprosegue, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: la finale del kayak femminile vede Stefanie Horn conquistare l'ottava ...Prima giornata della Coppa del Mondo diin quel di Praga che si conclude con le batterie di qualificazione della. Così come in mattinata con il kayak, arrivano buone notizie per l'Italia. Nella gara femminile, sia Marta ... Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: Stefanie Horn ottava nella gara vinta da Jessica Fox La stagione internazionale 2022 della canoa slalom prosegue, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: la finale del kayak femminile vede ...Prima giornata della Coppa del Mondo di canoa slalom in quel di Praga che si conclude con le batterie di qualificazione della canoa. Così come in mattinata con il kayak, arrivano buone notizie per l'I ...