Atletica | Yeman Crippa si impone nel miglio a Milano in volata su Osama Zoghlami

(Di sabato 11 giugno 2022) Quest’oggi è andata in scena la terza edizione del Trofeo Don Kenya Run, organizzato per il secondo anno di seguito sull’anello dell’Arena Civica di. In casa Italia si è disputata una bella sfida sultra, due grandi protagonisti del recente Golden Gala Pietro Mennea 2022. Il primo si è imposto allo sprint finale con il tempo di 3’54?75, sconfiggendo per 25 centesimi il connazionale capace di spingersi fino al record personale in 3’55” netto. Il 25enne trentino, pluriprimatista nazionale, resta invece a poco più di due secondi e mezzo dal personal best firmato proprio in questa manifestazione il 5 settembre 2020 a San Donato Milanese con 3’52?08. Da segnalare in campo femminile la vittoria di Martina Merlo in 4’33?74 sui 1609,34 metri. Foto: ...