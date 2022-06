24 Ore Le Mans 2022 in tv | orario | programma | streaming | griglia di partenza

(Di sabato 11 giugno 2022) Appuntamento da non perdere oggi con la 90ma edizione della 24 Ore Le. La gara più importante al mondo sta per partire, manca sempre meno al via della terza tappa del FIA World Endurance Championship. Hypercar, LMP2, GTE PRO e GTE-Am sono attese ai nastri didi una prova che si prospetta oltremodo interessante. Anche nella classe regina nulla è scontato, i recenti problemi avuti da Toyota lasciano tutto aperto dopo le qualifiche di ieri. Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 partiranno dalla pole-position davanti alla gemella #7 Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez ed all’Alpine #36 di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão. Occhi puntati anche su Glickenhaus, rispettivamente in quarta e quinta piazza con Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux #709 e Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani #708. In ...

Ricche novità annunciate da ACO e FIA alla 24di Le. Come da aspettative, la classe LMGTE Pro sarà estromessa dal FIA World Endurance Championship a fine anno, seguita successivamente dalla LMGTE Am nel 2023: al loro posto ci saranno le ...Compresa la mitica 24di Le. Un ritorno in una competizione mitica, dopo mezzo secolo . Un connubio che ha fatto la storia delle corse. Per la precisione sono 49 anni, almeno per questa ...Chevrolet domina la LMGTE .... Team WRT il più veloce tra le LMP2 con la #31, mentre anche Chevrolet centra un 1 - 2 tra le LMGTE Pro. Infine, AF Corse davanti a tutti in LMGTE Am con la Ferrari #61.E il conto alla rovescia è iniziato: la Ferrari LMH è pronta a tornare alla 24 Ore di Le Mans e lo farà dal 2023. Intanto, è stato mostrato il primo teaser sul design del progetto che ...