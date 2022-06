Ultime Notizie – Bce, perché Lagarde non è Draghi (Di venerdì 10 giugno 2022) I mercati reagiscono male all’annuncio di un rialzo dei tassi e, soprattutto, al peggioramento delle prospettive economiche. Le decisioni della Bce hanno un peso oggettivo, ma anche la comunicazione e il carisma di chi le prende incidono. Christine Lagarde non è Mario Draghi, come è evidente già da tempo. Ma l’inizio di una nuova stagione per la politica monetaria, che va verso una stretta decisa, porta con sé una serie di conseguenze rilevanti per i Paesi più esposti alla speculazione, come l’Italia. Il rialzo dello spread è un segnale chiaro. E le parole spese in passato dall’attuale presidente della Bce ricordano che l’aria a Francoforte è profondamente cambiata. Lagarde lo diceva già a marzo 2020, con una precisione che lasciava poco spazio alle interpretazioni, “Non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) I mercati reagiscono male all’annuncio di un rialzo dei tassi e, soprattutto, al peggioramento delle prospettive economiche. Le decisioni della Bce hanno un peso oggettivo, ma anche la comunicazione e il carisma di chi le prende incidono. Christinenon è Mario, come è evidente già da tempo. Ma l’inizio di una nuova stagione per la politica monetaria, che va verso una stretta decisa, porta con sé una serie di conseguenze rilevanti per i Paesi più esposti alla speculazione, come l’Italia. Il rialzo dello spread è un segnale chiaro. E le parole spese in passato dall’attuale presidente della Bce ricordano che l’aria a Francoforte è profondamente cambiata.lo diceva già a marzo 2020, con una precisione che lasciava poco spazio alle interpretazioni, “Non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti e ...

