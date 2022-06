Ultime Notizie – Apre il ‘Montecitorio store’ con gadget griffati (Di venerdì 10 giugno 2022) Benvenuti al ‘Montecitorio store’. Cravatte, penne, chiavette Usb, set completi da scrivania con agendine ‘sostenibili’ in carta riciclata. E ancora: berretti da baseball, mug, borracce, ombrelli. Persino gemelli da camicia e ventagli per combattere la calura estiva, probabilmente, in memoria della storica ‘cerimonia della consegna del ventaglio’ appunto, che affonda le sue radici nel 1893 e si svolge ogni anno in vista della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa ferragostana. Ecco i gadget che appaiono in bella mostra nel ‘corner’ allestito all’interno della sede della tabaccheria, al piano Aula del palazzo. Tutti gli oggetti sono ‘personalizzati’ con in primo piano il logo della Camera, la tradizionale C sovrapposta alla D in stile Liberty, inciso in laser. Il blu, nella variante più classica, navy, a quello royal, è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Benvenuti al. Cravatte, penne, chiavette Usb, set completi da scrivania con agendine ‘sostenibili’ in carta riciclata. E ancora: berretti da baseball, mug, borracce, ombrelli. Persino gemelli da camicia e ventagli per combattere la calura estiva, probabilmente, in memoria della storica ‘cerimonia della consegna del ventaglio’ appunto, che affonda le sue radici nel 1893 e si svolge ogni anno in vista della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa ferragostana. Ecco iche appaiono in bella mostra nel ‘corner’ allestito all’interno della sede della tabaccheria, al piano Aula del palazzo. Tutti gli oggetti sono ‘personalizzati’ con in primo piano il logo della Camera, la tradizionale C sovrapposta alla D in stile Liberty, inciso in laser. Il blu, nella variante più classica, navy, a quello royal, è ...

