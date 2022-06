Superbike emiliana e romagnola | le prove libere del round di Misano

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’Emilia Romagna, patria della Motor Valley, apre le porte al mondiale, di scena aAdriatico per le. Si rinnova la sfida tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con entrambi all’inseguimento del leader del campionato Alvaro Bautista. C’è poi l’atteso exploit di Michael Ruben Rinaldi, riminese di nascita, e che agioca in casa. Questo e molto altro nella nostra cronaca odierna.: cosa succede nelle? La pioggia mattutina e 20 gradi sull’asfalto non sono esattamente le condizioni tipicamente estive della riviera. Ma è in questo stato meteorologico che partono le FP1 della SBK. Jonathan Rea parte subito bene, comandando quasi tutto il turno. ...

... Gigi Dall'Igna, ha spiegato quali sono i piani della casaper il Petrux , che dopo aver vinto gare in MotoGP, alla Dakar e in MotoAmerica, proverà a farlo anche nel Mondiale, al ...L'impatto di Alvaro Bautista con laè stato incredibile, con 11 vittorie iniziali consecutive siglate in sella alla Ducati ...in Italia il titolo iridato e le strade della motoe del ... Dall'Igna su Petrucci: futuro in Superbike Ma prima il MotoAmerica In un primo tempo la squadra emiliana aveva deciso di chiamare lo scozzese Rory ... Skinner sta andando forte nel BSB, Puccetti lo vorrebbe lanciare a tempo pieno nel Mondiale Superbike. Anche ...