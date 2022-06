Morte di Er Patata, parla il fratello: "Non è stata la droga" (Di venerdì 10 giugno 2022) Daniele Brunetti non crede all'ipotesi che il fratello sia morto per colpa della droga. Lui parla di "trascuratezza" e pregressi problemi di salute dell'attore. Intanto la Procura indaga Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Daniele Brunetti non crede all'ipotesi che ilsia morto per colpa della. Luidi "trascuratezza" e pregressi problemi di salute dell'attore. Intanto la Procura indaga

Pubblicità

SirDistruggere : Ho letto su Repubblica in merito alla morte di Er Patata: 'trovata cocaina in casa, l'autopsia dovrà determinare le… - Damianodanny1 : COME MORTO “ER PATATA”? 'ROBERTO NON SI DROGAVA. INFARTO X DIABETICO, PESAVA 130 KG DANIELE FRATELLO ATTORE… - Nicolet04458256 : RT @pomeriggio5: Continuano le indagini sulla morte di Er Patata, parla il fratello in diretta a #Pomeriggio5: 'Ha avuto un infarto mentre… - MediasetTgcom24 : Morte Roberto Brunetti, l'ultimo messaggio di 'Er Patata' al fratello: 'Mi basta un pacchetto di sigarette' … - AlbertoLattanz2 : RT @pomeriggio5: Amici e amiche, la nostra @carmelitadurso sta tornando da voi! ?? Oggi a #Pomeriggio5 parleremo del tentato rapimento di u… -