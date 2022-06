Milazzo (Fdi): “Io impresentabile? Nulla di cui vergognarmi, la Commissione sì” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io sono nella lista degli impresentabili? Non ho parole. Sono in una lista definita di impresentabili senza mai essere stato condannato in primo grado. Io non ho Nulla da vergognarmi, e posso guardare i miei figli a testa alta”. Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Fratelli d’Italia, apprende dall’Adnkronos di essere inserito nella lista degli impresentabili della Commissione nazionale antimafia di Nicola Morra tra i candidati al Consiglio comunale di Palermo. Si dice “sorpreso”, e ribadisce ancora: “Non ho Nulla di cui vergognarmi e non ritengo assolutamente di essere impresentabile, anche perché sono stato rinviato a giudizio per un reato non grave”. Milazzo è sotto processo per concussione. “Nei suoi confronti è stata emesso decreto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io sono nella lista degli impresentabili? Non ho parole. Sono in una lista definita di impresentabili senza mai essere stato condannato in primo grado. Io non hoda, e posso guardare i miei figli a testa alta”. Giuseppe, eurodeputato di Fratelli d’Italia, apprende dall’Adnkronos di essere inserito nella lista degli impresentabili dellanazionale antimafia di Nicola Morra tra i candidati al Consiglio comunale di Palermo. Si dice “sorpreso”, e ribadisce ancora: “Non hodi cuie non ritengo assolutamente di essere, anche perché sono stato rinviato a giudizio per un reato non grave”.è sotto processo per concussione. “Nei suoi confronti è stata emesso decreto ...

Pubblicità

infoitinterno : Milazzo (Fdi): 'Io impresentabile? Nulla di cui vergognarmi, la Commissione sì' - lifestyleblogit : Milazzo (Fdi): 'Io impresentabile? Nulla di cui vergognarmi, la Commissione sì' - - Daviderel4 : RT @Patty66509580: #Italia ?? Palermo, sono 4 gli incandidabili: nel centrodestra Lentini (Alleanza per Palermo), Milazzo (FdI) e La Mantia… - francescomila18 : RT @Patty66509580: #Italia ?? Palermo, sono 4 gli incandidabili: nel centrodestra Lentini (Alleanza per Palermo), Milazzo (FdI) e La Mantia… - mickycaruso : RT @Patty66509580: #Italia ?? Palermo, sono 4 gli incandidabili: nel centrodestra Lentini (Alleanza per Palermo), Milazzo (FdI) e La Mantia… -