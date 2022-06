Lista di proscrizione | Urso Copasir | “È semplice report” Ma Floris | “No | è una rassegna stampa sulle opinioni non allineate all’atlantismo”

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Non c’è nessunadi, non c’è nessuna attività d’intelligencepersone. È unfatto da un tavolo interministeriale creato nel 2019?. A dirlo è stato il presidente del, Adolfo, di Fratelli d’Italia, ospite a Otto e mezzo, su La7. L’oggetto della puntata è l’ormai noto elenco pubblicato dal Corriere della Sera coi nomi di persone ritenute vicine a Vladimir Putin, articolo che ha spinto, oggi, il sottosegretario Franco Gabrielli a convocare una conferenzaper allontanare le accuse nei confronti dei servizi segreti. Nel corso della trasmissione, per dare forza alla sua teoria,ha tirato fuori la task force dell’Unione europea che si occupa di disinformazione, dicendo che “in ...

Che cosa ha detto Gabrielli Qualcosa di molto semplice riassumibile in questi termini: da parte del Governo non è stata fatta alcuna lista di proscrizione. Il sottosegretario Franco Gabrielli, in videocollegamento, venerdì ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. L'argomento della conferenza ...