Le urne di domenica ci diranno come stanno partiti e coalizioni

La leadership del centrodestra da una parte, il futuro del centrosinistra, con il destino del "campo largo" dall'altra. Il primo turno delle amministrative che porteranno al voto 9 milioni di italiani domenica prossima in 978 comuni, potrà forse diradare le nebbie all'interno delle coalizioni. Una resa dei conti, un pesarsi internamente per poi impostare il rush finale verso le politiche. Da un lato è un'occasione per avere conferma concreta dell'ascesa nei sondaggi di Giorgia Meloni nella compagine di centrodestra. Se dalle urne si intuirà che il primato della coalizione spetta a lei, è possibile che il nuovo cartello "Prima l'Italia", frutto della fusione tra Lega e Forza Italia, possa davvero venire alla luce, per contrastare l'eventuale leadership di Fdi. Sull'altro fronte, si tratta di capire se l'esperimento del campo largo ...

