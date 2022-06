Inter, c’è l’intesa con Asllani, ma non con l’Empoli (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Inter continua a seguire Asllani per il vice Brozovic: c’è l’intesa con il calciatore, ma non con l’Empoli che chiede 15 milioni L’Inter vuole chiudere per Asllani. I nerazzurri hanno trovato da tempo l’intesa con l’entourage del calciatore, ma non ancora con l’Empoli. Secondo quanto riporta Tuttosport, i toscani chiedono 15 milioni, mentre l’Inter sta cercando strade alternative: dal prestito biennale all’inserimento di una contropartita come Esposito o Satriano più una parte di circa 10 milioni di euro cash. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’continua a seguireper il vice Brozovic: c’ècon il calciatore, ma non conche chiede 15 milioni L’vuole chiudere per. I nerazzurri hanno trovato da tempocon l’entourage del calciatore, ma non ancora con. Secondo quanto riporta Tuttosport, i toscani chiedono 15 milioni, mentre l’sta cercando strade alternative: dal prestito biennale all’inserimento di una contropartita come Esposito o Satriano più una parte di circa 10 milioni di euro cash. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato: Pirlo va ad allenare in Turchia. Milan tra de Kaetelare e Zaniolo, ma Botman è a rischio Nelle ultime ore al club bianconero è stato proposto Felipe Caicedo: l'attaccante ecuadoriano è tornato al Genoa dopo il prestito all'Inter, ma i liguri - vista la retrocessione in Serie B - non ... Adriano: "L'Inter è la mia seconda casa. La punizione contro il Real Madrid È nata..."