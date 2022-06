Incontri di Valore a Pompei: Marco Perillo conquista il pubblico con la sua Breve storia di Napoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è svolto ieri sera, presso Hotel Habita79 in Pompei, il decimo atteso evento della II edizione “Gli Incontri di Valore” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, lo scrittore Marco Perillo, giornalista del Mattino, e grandissimo conoscitore della storia di Napoli.Napoli è da sempre una città di grande fermento, che ha vissuto da protagonista importanti vicende storiche e culturali europee e mondiali. Il libro “Breve storia di Napoli” di Marco Perillo le ripercorre brillantemente: dalla nascita in onore della sirena Partenope, alla dominazione romana e bizantina; dalla conquista normanna alla dominazione sveva; dal regno borbonico ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) Si è svolto ieri sera, presso Hotel Habita79 in, il decimo atteso evento della II edizione “Glidi” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, lo scrittore, giornalista del Mattino, e grandissimo conoscitore delladiè da sempre una città di grande fermento, che ha vissuto da protagonista importanti vicende storiche e culturali europee e mondiali. Il libro “di” dile ripercorre brillantemente: dalla nascita in onore della sirena Partenope, alla dominazione romana e bizantina; dallanormanna alla dominazione sveva; dal regno borbonico ...

