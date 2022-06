Ho visto Kvaratskheila e mi ha ricordato Lavezzi e in più segna

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 giugno 2022) Lo ammetto: sono Pochista. O forse – per citare Gaber – credevo di essere Pochista, e magari ero qualcos’altro. Mi ero dichiarato già qualche settimana fa: «Il primo amore non si scorda mai», scrissi. E io Ezequielin piedi sui cartelloni di Anfield Road proprio non riesco a dimenticarlo. Così come la doppietta al Chelsea, così come l’esultanza coi tifosi all’Olimpico nel giorno dell’addio, ch’era il giorno in cui un trofeo, la Coppa Italia, tornava a Napoli dopo quasi vent’anni di sofferenze. A Napoli in questi anni sono passati calciatori indiscutibilmente più forti di. Higuain e Cavani, certo, che però facevano un altro mestiere. Ma pure Hamsik, Mertens, se vai a vedere perfino Insigne. Però come hanno cantato la Rettore e Ditonellapiaga a Sanremo forse sarà semplicemente per «una questione di chimica» che quando ...