Formula 1, Gp Baku: prove libere in diretta. Perez primo in FP1, poi Leclerc - Sport - Formula1 (Di venerdì 10 giugno 2022) F1: orari del Gp di Azerbaijan 2022 a Baku (Sky e Tv8) Baku (Azerbaijan), 10 giugno 2022 - La Ferrari a Baku, nel Gran Premio dell'Azerbaijan , ottavo appuntamento della Formula 1, non può più ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) F1: orari del Gp di Azerbaijan 2022 a(Sky e Tv8)(Azerbaijan), 10 giugno 2022 - La Ferrari a, nel Gran Premio dell'Azerbaijan , ottavo appuntamento della1, non può più ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? PEREZ FIRMA LE FP1 A BAKU ?? Ferrari in top 5 I RISULTATI ? - FormulaPassion : #F1 | Max Verstappen si presenta a Baku determinato a raggiungere i propri obiettivi, tenendo testa anche a un Serg… - fanpage : #GpBaku non c'è storia per le prove libere: #Perez il più veloce, ma la #Ferrari di #Leclerc tiene il passo - Tag24news : Si riaccendono i riflettori della #Formula1 con il #GranPremio di #Baku in Azerbaigian pronto ad accogliere… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere dall'Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula… -