F1, Lewis Hamilton: “Il porpoising è tornato a livelli notevoli, siamo distanti anni luce dai primi” (Di venerdì 10 giugno 2022) Lewis Hamilton l’aveva vista lunga. Dall’alto della sua amplissima esperienza, infatti, il sette volte campione del mondo temeva che la trasferta sulle sponde del Mar Caspio avrebbe fatto tornare alla luce il problema del “porpoising” che, da inizio stagione, sta condizionando in maniera pesantissima le prestazioni della Mercedes. L’inglese può tranquillamente confermare, suo malgrado, di avere azzeccato in pieno le previsioni, dopo aver chiuso al dodicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, con un lay-out che prevede un tratto di scorrimento di ben 2.2 chilometri, la Freccia d’argento è tornata a saltellare pesantemente alle più alte velocità, rovinando quanto di buono si era intravisto tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022)l’aveva vista lunga. Dall’alto della sua amplissima esperienza, infatti, il sette volte campione del mondo temeva che la trasferta sulle sponde del Mar Caspio avrebbe fatto tornare allail problema del “” che, da inizio stagione, sta condizionando in maniera pesantissima le prestazioni della Mercedes. L’inglese può tranquillamente confermare, suo malgrado, di avere azzeccato in pieno le previsioni, dopo aver chiuso al dodicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, con un lay-out che prevede un tratto di scorrimento di ben 2.2 chilometri, la Freccia d’argento è tornata a saltellare pesantemente alle più alte velocità, rovinando quanto di buono si era intravisto tra ...

