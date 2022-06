Chiara Obino | l' apneista record e i segreti del Grande blu | l' evento Ocean Talk a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Idel "blu" e degli abissi, spiegati dache conta in carriera tremondiali e nove italiani. Venerdì 10 giugno alle 18.30 sarà lei la protagonista di, l'incontro in presenza e in diretta sui canali social della Centrale dell'Acqua di, in una conversazione con Fabio Pozzo. "Ho iniziato a praticare l'apnea forse per caso, avendo dalla mia unapassione per il mare, fino a farla diventare una disciplina di vita - ha spiegato la, 44 anni, dentista e madre di due figli -. Più che un luogo, il mare è per me un compagno di vita di cui ho scelto di sperimentare la dimensione più intima, sconosciuta e ostile, quella della profondità. Non ...