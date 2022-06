Beautiful: morto il figlio di Jack Wagner, storico attore della soap americana (Di venerdì 10 giugno 2022) Lutto a Beautiful: è morto Harrison Wagner, figlio di Jack Wagner, che nella soap ha interpretato Nick Marone, il fratellastro di Ridge Forrester. Grave lutto per Jack Wagner, storico volto di Beautiful: è morto il figlio Harrison, lo scorso 6 giugno, all'età di 27 anni. Jack è un personaggio molto noto anche nel nostro paese per aver dato il volto a Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, per oltre 1300 episodi dal 2003 al 2012. Harrison Wagner è deceduto lunedì, un rapporto dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles indica che la morte del giovane è avvenuta in un parcheggio, un portavoce ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Lutto a: èHarrisondi, che nellaha interpretato Nick Marone, il fratellastro di Ridge Forrester. Grave lutto pervolto di: èilHarrison, lo scorso 6 giugno, all'età di 27 anni.è un personaggio molto noto anche nel nostro paese per aver dato il volto a Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, per oltre 1300 episodi dal 2003 al 2012. Harrisonè deceduto lunedì, un rapporto dell'ufficio del medico legalecontea di Los Angeles indica che la morte del giovane è avvenuta in un parcheggio, un portavoce ...

Advertising

SaCe86 : #TwittamiBeautiful in Lutto: E' morto il figlio di... - compgirodivite : Jack Wagner, il figlio dell’attore di Beautiful è morto in un parcheggio: aveva 27 anni - zazoomblog : Beautiful in lutto: trovato morto a soli 27 anni. Una tragedia da definire - #Beautiful #lutto: #trovato #morto - infoitcultura : Morto il figlio del celebre attore di Beautiful: trovato in un parcheggio, aveva solo 27 anni - infoitcultura : Morto Harrison Wagner, addio al figlio del fratellastro di Ridge in “Beautiful”: trovato senza… -