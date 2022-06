Assalto dei vandali alle fontane di Roma | bagno in Senza veli e pipì nella fontana delle Naiadi video

Assalto dei vandali alle fontane di Roma: bagno in topless e pipì nella fontana delle Naiadi (video) (Di venerdì 10 giugno 2022) Ancora scene di degrado dalla Capitale. Anche stavolta, come avvenuto settimane fa, un video di Welcome to favelas, mostra come sia possibile a Roma mancare di rispetto a monumenti secolari. La volta scorsa era una fontana cinquecentesca a Trastevere dove una tizia si depilava. Stavolta è la ben nota fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica ad essere presa di mira. C’è una donna in Senza veli e un altro che si fa il bagno mentre un altro ancora orina tranquillamente nell’acqua. Sono ubriachi, forse drogati. Sicuramente su di giri. Il video lo ha postato anche Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb, con questo commento: “Lei praticamente nuda, lui urina dentro la fontana delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Ancora scene di degrado dalla Capitale. Anche stavolta, come avvenuto settimane fa, undi Welcome to favelas, mostra come sia possibile amancare di rispetto a monumenti secolari. La volta scorsa era unacinquecentesca a Trastevere dove una tizia si depilava. Stavolta è la ben notadi piazza della Repubblica ad essere presa di mira. C’è una donna ine un altro che si fa ilmentre un altro ancora orina tranquillamente nell’acqua. Sono ubriachi, forse drogati. Sicuramente su di giri. Illo ha postato anche Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb, con questo commento: “Lei praticamente nuda, lui urina dentro la...

