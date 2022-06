(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – “Oggi sono stato adcon laFederale per lo Sviluppo Urbano e dell’Edilizia, Klarae il commissario per la ricostruzione post sisma 2016 avv. Giovanniper una visita aldell’distrutto dal sisma del 2016.” “L’intervento, finanziato con i soldi della ricostruzione per circa 20 milioni di euro e con un contributo del governo tedesco di 6 milioni di euro, è in fase di realizzazione.” “E’ bene ricordare che le stesse difficoltà dovute alla complessità dell’intervento, alla pandemia, al caro prezzi non hanno rallentato più di tanto la tabella di marcia dei lavori.” “Siamo onorati della presenza di un rappresentante istituzionale di un governo europeo che ha mostrato fin da subito gande sensibilità e vicinanza ai cittadini di ...

rietin_vetrina : Nuovo ospedale Amatrice, ministri Geywitz e Di Berardino in sopralluogo al cantiere -

RomaDailyNews

... in programma questa mattina con la visita del presidente, Nicola Zingaretti, e dell'assessore con delega alla ricostruzione, Claudio Di. 'Ad, nonostante i problemi, stiamo ..."Quello di oggi - ha detto il sindaco di, Giorgio Cortellesi - è un grande risultato ... del sub - commissario Fulvio Soccodato, dell'assessore alla Regione Lazio Claudio Die del ... Amatrice, Di Berardino-Legnini in cantiere ospedale con Ministra tedesca Geywitz - RomaDailyNews “Oggi sono stato ad Amatrice con la Ministra Federale per lo Sviluppo Urbano e dell’Edilizia, Klara Geywitz e il commissario per la ricostruzione post sisma 2016 avv. Giovanni Legnini per una visita a ...Al PalaRuggi il team di Muscò vince 70-65 un match tiratissimo soprattutto nel primo tempo: decisivo il terzo quarto ...